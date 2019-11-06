Путин рассказал о ключевой цели уникального оружия России
Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз». Об этом он рассказал на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий, передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что на данный момент Россия обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире. Однако он уточнил, что не будет им кому-либо угрожать. Напротив, Путин сообщил, что российская сторона готова сделать все для активизации «разоруженческого процесса».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна разрабатывает «невероятные виды вооружений». Усомнился в «невероятности» разработок США бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Он сообщил, что Трамп делает некорректные заявления, поскольку преимущества в гонке вооружений в принципе очень относительны.
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