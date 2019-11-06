Путин рассказал о ключевой цели уникального оружия России

Глава государства уточнил, что на данный момент Россия обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире. Однако он уточнил, что не будет им кому-либо угрожать. Напротив, Путин сообщил, что российская сторона готова сделать все для активизации «разоруженческого процесса».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна разрабатывает «невероятные виды вооружений». Усомнился в «невероятности» разработок США бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Он сообщил, что Трамп делает некорректные заявления, поскольку преимущества в гонке вооружений в принципе очень относительны.

