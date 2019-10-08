Генерал-лейтенант не поверил в «невероятные виды вооружений» США

Усомнился в «невероятности» разработок США бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. Он сообщил, что Трамп делает некорректные заявления, поскольку преимущества в гонке вооружений в принципе очень относительны.

«Я не знаю, что они там за невероятные виды вооружения разрабатывают! Нет объективных критериев. Как можно сказать, в каких вооружениях превосходят США Россию, а в каких отстают? Они превосходят в количестве в силах общего назначения. У них больше самолетов, у них экономика сильнее. Поэтому они могут сделать больше самолетов. У них есть авианосцы, у нас нет авианосцев. Но им они нужны! Они [США] считают, что они [авианосцы] должны присутствовать в любой точке мира и осуществлять проекцию силы везде. У нас другая концепция. Мы не собираемся присутствовать в любой точке мира, поэтому нам авианосцы, тем более в таком количестве, не нужны. У нас паритет по стратегическим наступательным вооружениям. А вот по силам общего назначения у них просто больше экономических возможностей. Они могут, например, тех же крылатых ракет- томагавков выпускать тысячами, а мы выпускаем сотнями. Но нам этого достаточно. Поэтому говорить о превосходстве здесь очень некорректно», - заключил собеседник НСН.

Ранее Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами. Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР Рен Гоцян, комментируя эти кадры, отметил, что авианосец был направлен Вашингтоном для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН объяснил заход военного корабля ВМС США в Южно-Китайское море политикой сдерживания крупнейшего конкурента Соединенных Штатов – Китая – на мировом рынке.

