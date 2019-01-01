Путин рассказал, кто стоял за инцидентом в Керченском проливе
Экс-глава Украины Петр Порошенко рассчитывал получить поддержку перед президентскими выборами с помощью инцидента случившегося в Керченском проливе. Это было сделано для нагнетания обстановки в стране и введения особого положения.
Об это рассказал президент России Владимир Путин во время интервью знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент беседы, как пишет Ura.ru, вошел в новую ленту Стоуна «В борьбе за Украину».
Путин, обсуждая момент попытки вторжения в территориальные воды России украинских кораблей, заявил, что Порошенко хотел вообще ввести особое положение по всей стране.
«А может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — посчитал Путин, которого цитирует RT.
Добавим, фильм Стоуна получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянской Таормине.
Ранее депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что засудить Петра Порошенко за его многочисленные преступления мечтают очень многие.
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