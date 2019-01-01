Путин рассказал, кто стоял за инцидентом в Керченском проливе

Экс-глава Украины Петр Порошенко рассчитывал получить поддержку перед президентскими выборами с помощью инцидента случившегося в Керченском проливе. Это было сделано для нагнетания обстановки в стране и введения особого положения.

Об это рассказал президент России Владимир Путин во время интервью знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент беседы, как пишет Ura.ru, вошел в новую ленту Стоуна «В борьбе за Украину».

Путин, обсуждая момент попытки вторжения в территориальные воды России украинских кораблей, заявил, что Порошенко хотел вообще ввести особое положение по всей стране.