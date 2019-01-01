Режиссер «В борьбе за Украину» назвал фильм попыткой вылечить страну
Украинский и американский режиссер-документалист в интервью НСН раскрыл детали выходящего на экраны фильма.
19 июля на телеканале «Россия-1» состоится премьера документального фильма режиссера Оливера Стоуна и украинского и американского режиссера-документалиста Игоря Лопатёнка «В борьбе за Украину», рассказывающий о том, как развивались события в стране после Майдана.
В интервью НСН украинский и американский режиссер-документалист и продюсер Игорь Лопатёнок рассказал, к чему призывает новый фильм и как он должен повлиять на жителей России и Украины.
- Правда ли, что «В борьбе за Украину» - это продолжение фильма «Украина в огне»?
Да, это вторая часть «Украины в огне», Мы возвращаемся к теме Украины, потому что кризис в стране не закончился, он не разрешен.
- Какие цели вы ставили перед собой, создавая фильм?
Украинцам необходимо сделать правильный выбор. Мне кажется, что у них измененное сознание. Они воспринимают реальность неадекватно, делают ее для себя искусственной. Задача нашего фильма – привести людей обратно к адекватному восприятию реальности и постараться, чтобы они понимали, что перед ними стоит выбор не только ради них, но и ради судьбы нации и планеты. Это основная мотивация, потому что мы выступаем против войны. Наша вторая цель - показать непосредственных зачинщиков этой войны. Я глубоко убежден, что нужно показывать людей, которые наживаются и делают огромные деньги на войне, на распространении ненависти. Мы должны показать пальцем на тех, кто разжигает войну.
- Есть ли какие-то отзывы с украинской стороны о предыдущем фильме? Как его восприняли люди?
Отзывы носят два характера. Есть люди, которые отрабатывают заявленные им деньги, они кричат «Пропагандисты Кремля», «Самый страшный день в истории Украины - 13 июля», ставят нулевые оценки фильму и обзываются грубыми словами. А есть люди думающие, которые ждут этого фильма и хотят его видеть. Есть часть националистически настроенных людей, но их немного. Всего лишь десятки тысяч, даже не миллионы. Они создают негативный фон. Мы этому рады, потому что этот фон показывает всем остальным, думающим, что раз так реагируют, то надо фильм посмотреть. Чем больше они бесчинствуют, тем лучше о нас.
- Будет ли новый фильм показан в Украине?
13 июля в 21 час на канале «112» и примерно в то же время на канале News 1, я уверен, зрители увидят нашу картину. В прошлый раз «Украину в огне» не показали на Украине, но ее посмотрело 7 миллионов зрителей, и очень много людей посмотрели ее вне зависимости от запретов. Невозможно запретить правде найти дорогу к зрителю, она ее так или иначе найдет. Но сейчас вообще стоит вопрос времени, потому что каждый день люди погибают. Именно поэтому это нужно делать как можно быстрее. Фактически 50 стран увидят фильм. Украинцы посмотрят его 13 июля, Россия - 19 июля.
- В фильме представлено интервью Владимира Путина. А есть ли мнение другой, украинской стороны?
Мы обращались к огромному количеству украинских политиков-тяжеловесов, продолжающих сегодня курс бывшего президента Порошенко, которого я считаю одним из соучастников большого преступления. Прямого интервью в фильме с ними нет. У всех были разных личные причины для отказа. Некоторые боятся, что их спонсоры, лидеры, их партии не одобрят. Однако мы используем их публичные высказывания, которые доступны всем. Кроме того, в фильме представлена официальная украинская позиция. Поэтому зритель будет иметь возможность сравнить то, о чем говорят наши спикеры и то, о чем говорят официальные украинские власти.
- Как вы относитесь к инциденту с каналом News 1, с телемостом, который был анонсировал, а потом сорван?
Я снимаю шляпу перед мужеством людей с News 1, перед их желанием сделать телемост. Я думаю, что они рано или поздно это сделают, так как правда неудержима. Та информационная блокада и тот искусственно сконструированный медийный мирок, в котором такие каналы, как «1+1» пропагандируют ненависть и разжигают рознь, потерпят сокрушительное поражение. Есть желание установить общение, у украинского общества есть желание установить мир с Россией. Ситуация уже изменилась, и она будет меняться дальше. Уже есть тренд на прекращение войны, на улучшение жизни простого народа, на то, чтобы украинский и русский народ были союзниками. К сожалению, Украина превратилась в полигон для оттачивания медийных технологий по манипуляции общественным сознанием, и восприятие реальности украинцами очень сильно пострадало. Наш фильм – одна из попыток лечить это заболевание.
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