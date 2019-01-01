Режиссер «В борьбе за Украину» назвал фильм попыткой вылечить страну

19 июля на телеканале «Россия-1» состоится премьера документального фильма режиссера Оливера Стоуна и украинского и американского режиссера-документалиста Игоря Лопатёнка «В борьбе за Украину», рассказывающий о том, как развивались события в стране после Майдана.

В интервью НСН украинский и американский режиссер-документалист и продюсер Игорь Лопатёнок рассказал, к чему призывает новый фильм и как он должен повлиять на жителей России и Украины.

- Правда ли, что «В борьбе за Украину» - это продолжение фильма «Украина в огне»?

Да, это вторая часть «Украины в огне», Мы возвращаемся к теме Украины, потому что кризис в стране не закончился, он не разрешен.

- Какие цели вы ставили перед собой, создавая фильм?

Украинцам необходимо сделать правильный выбор. Мне кажется, что у них измененное сознание. Они воспринимают реальность неадекватно, делают ее для себя искусственной. Задача нашего фильма – привести людей обратно к адекватному восприятию реальности и постараться, чтобы они понимали, что перед ними стоит выбор не только ради них, но и ради судьбы нации и планеты. Это основная мотивация, потому что мы выступаем против войны. Наша вторая цель - показать непосредственных зачинщиков этой войны. Я глубоко убежден, что нужно показывать людей, которые наживаются и делают огромные деньги на войне, на распространении ненависти. Мы должны показать пальцем на тех, кто разжигает войну.

- Есть ли какие-то отзывы с украинской стороны о предыдущем фильме? Как его восприняли люди?

Отзывы носят два характера. Есть люди, которые отрабатывают заявленные им деньги, они кричат «Пропагандисты Кремля», «Самый страшный день в истории Украины - 13 июля», ставят нулевые оценки фильму и обзываются грубыми словами. А есть люди думающие, которые ждут этого фильма и хотят его видеть. Есть часть националистически настроенных людей, но их немного. Всего лишь десятки тысяч, даже не миллионы. Они создают негативный фон. Мы этому рады, потому что этот фон показывает всем остальным, думающим, что раз так реагируют, то надо фильм посмотреть. Чем больше они бесчинствуют, тем лучше о нас.