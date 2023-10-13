Путин рассказал, когда поедет в Армению

По его словам, эта работа продолжается в том числе «и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства».

Российский лидер отметил, что также находится в контакте с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, и не исключил визита в Армению.

«Сложится нормальная обстановка, я к ним съезжу и они приедут, он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен», - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ратификацию Арменией Римского статута заявил, что «не хотелось бы, чтобы Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».