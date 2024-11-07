Путин рассказал, как переводил на встрече Коля и Собчака в 1993 году

Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли переводчика на встрече бывшего канцлера Германии Гельмута Коля и экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 1993 году. Своими воспоминаниями он поделился во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Коль отказался от услуг официального переводчика и попросил его продолжить переводить. Путин отметил, что разговор между Коль и Собчаком стал для него неожиданным. Он, как бывший сотрудник советской разведки, был удивлен тем, что Коль заявил о необходимости союза Европы и России, если она хочет оставаться независимым центром мировой цивилизации.