Путин рассказал, как переводил на встрече Коля и Собчака в 1993 году
Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли переводчика на встрече бывшего канцлера Германии Гельмута Коля и экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 1993 году. Своими воспоминаниями он поделился во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, Коль отказался от услуг официального переводчика и попросил его продолжить переводить. Путин отметил, что разговор между Коль и Собчаком стал для него неожиданным. Он, как бывший сотрудник советской разведки, был удивлен тем, что Коль заявил о необходимости союза Европы и России, если она хочет оставаться независимым центром мировой цивилизации.
Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях.
Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».
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