Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы

Политические элиты стран Европы часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.

«Эти (политические) элиты (европейских стран) часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, но переосмысление все равно происходит», — заявил глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с главой Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в «нормандском формате», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЕвропаВладимир Путин
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