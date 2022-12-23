Офицер разведки США: Путин обеспечил ВПК России всеми нужными ресурсами
Благодаря политике президента РФ Владимира Путина, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы достичь своих целей. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Вашингтон уже опустошил все склады, чтобы поставить на Украину оружие. При этом Риттер высоко оценил действия Путина на фоне нарастающей агрессии Североатлантического альянса. Он также подчеркнул, что альянс увеличил военное присутствие в Польше, а также хочет приблизится к границам России.
Ранее издание Bild со ссылкой на экс-командующего силами НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава сообщило, что западным странам необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы украинская армия получила возможность атаковать Россию на ее территории, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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