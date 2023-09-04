Путин рассчитывает на скорое заключение договора по газовому хабу в Турции
Президент России Владимир Путин рассчитывает на успешное завершение в ближайшее время переговоров по созданию газового хаба на территории Турции. Об этом российский лидер завил в начале встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Путина, переговоры по данному вопросу уже продвинулись. По мнению президента РФ, газовый хаб позволит стабилизировать и сбалансировать ситуацию в регионе.
Власти Турции ранее подтвердили планы создания газового хаба для поставок голубого топлива в Европу по инициативе Москвы. Россия уже частично экспортирует газ в страны Евросоюза через газопровод «Турецкий поток». По предварительным экспертным оценкам, газовый хаб будет способен пропускать 35,75 млрд куб. м газа к 2027 году.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, главная цель нынешнего визита Эрдогана в Сочи – попытка реанимировать приостановленную по инициативе РФ зерновую сделку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru