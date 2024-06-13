Песков: Россия продолжит развивать отношения с КНДР

Северная Корея является дружественной России страной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва продолжит «по восходящей» развивать двусторонние отношения с Пхеньяном, так как потенциал для этого «очень глубокий».

«Право на развитие двусторонних отношений ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться», - подчеркнул представитель Кремля.

Также он добавил, что даты визита президента РФ Владимира Путина в КНДР пока не раскрываются.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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