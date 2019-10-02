Путин раскритиковал американского журналиста за искажение смысла его слов
Президент РФ Владимир Путин подверг критике журналиста американского NBC Кира Симмонса за неверную интерпретацию его слов. Как сообщает РБК, инцидент произошел в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя»
По данным издания в ходе заседания Симмонс, выступая модератором дискуссии, заявил, что в интервью Financial Times Путин предрек скорое завершение либеральной демократии и западного образа жизни.
Путин, отвечая Симмонсу, подчеркнул, что он очень вольно и неправильно интерпретирует его слова.
«Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил», - приводит РИА Новости цитату президента.
В конце августа обозреватель газеты Financial Times писал, что правлению Путина пока ничего не грозит, но ему стоит обратить внимание на предупреждающие знаки.
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