Британские СМИ усомнились в либерализации России
Обозреватель газеты Financial Times пишет, что правлению Путина пока ничего не грозит, но ему стоит обратить внимание на предупреждающие знаки. Подробнее в материале НСН.
Столичные протесты вокруг выборов в Мосгордуму или местные недовольства по стране пока не говорят о новом цикле либерализации России, но ничто не вечно, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Тони Барбер.
«Возможно, преждевременно обнаруживать в московских демонстрациях и в экологических протестах первые побуждения следующего цикла либерализации. Система Путина пока не испытывает серьезных проблем. Но ничто не вечно, даже в вечной России», — цитирует спецкор НСН обозревателя британской газеты.
По его словам, президенту России Владимиру Путину следует обратить внимание на «предупреждающие знаки».
«Охрана окружающей среды - одно из нескольких направлений, на котором возникают линии конфронтации между все более беспокойной российской общественностью и аппаратом президента Владимира Путина. Десятки протестов прошли по всей России против планов по строительству огромных свалок в сельской местности для мусора из московской агломерации и других городов. Источники недовольства нарастают: инфляция, застойный уровень жизни, возраст выхода на пенсию, новые дорожные сборы для водителей дальнобойщиков и усилия по контролю над социальными сетями. Если в России произойдут политические перемены, они могут возникнуть из-за этих сильно ощущаемых раздражений повседневной жизни, а не из-за более узкой причины демократических реформ, которой придерживаются самые активные критики Путина», — цитирует спецкор НСН статью FT.
Автор отмечает, что популярность Путина до сих пор высока, даже если ниже уровня времен присоединения Крыма в 2014 году. Однако эти показатели журналиста британской газеты советует интерпретировать с осторожностью.
«В последние годы экономические трудности, проблемы с окружающей средой и жалобы на злоупотребления властью подорвали репутацию Путина среди российской общественности. Однозначно, его хватка на власти не слаба. В конце концов, он имеет подавляющую силу в своем распоряжении, чтобы подавить инакомыслие, и окружение, которое зависит от него своим богатством и выживанием», — передает НСН выдержки из публикации FT.
Тем не менее, со временем все меняется, как и в любом обществе, пишет Тони Барбер. Он отмечает, что в России на смену поколениям, которые помнят экономический и социальный коллапс после распада СССР приходят молодые россияне, которые не знали другого правителя кроме Путина, причем некоторые из них «жаждут перемен».
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