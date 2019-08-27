Британские СМИ усомнились в либерализации России

По его словам, президенту России Владимиру Путину следует обратить внимание на «предупреждающие знаки».

«Охрана окружающей среды - одно из нескольких направлений, на котором возникают линии конфронтации между все более беспокойной российской общественностью и аппаратом президента Владимира Путина. Десятки протестов прошли по всей России против планов по строительству огромных свалок в сельской местности для мусора из московской агломерации и других городов. Источники недовольства нарастают: инфляция, застойный уровень жизни, возраст выхода на пенсию, новые дорожные сборы для водителей дальнобойщиков и усилия по контролю над социальными сетями. Если в России произойдут политические перемены, они могут возникнуть из-за этих сильно ощущаемых раздражений повседневной жизни, а не из-за более узкой причины демократических реформ, которой придерживаются самые активные критики Путина», — цитирует спецкор НСН статью FT.

Автор отмечает, что популярность Путина до сих пор высока, даже если ниже уровня времен присоединения Крыма в 2014 году. Однако эти показатели журналиста британской газеты советует интерпретировать с осторожностью.

«В последние годы экономические трудности, проблемы с окружающей средой и жалобы на злоупотребления властью подорвали репутацию Путина среди российской общественности. Однозначно, его хватка на власти не слаба. В конце концов, он имеет подавляющую силу в своем распоряжении, чтобы подавить инакомыслие, и окружение, которое зависит от него своим богатством и выживанием», — передает НСН выдержки из публикации FT.

Тем не менее, со временем все меняется, как и в любом обществе, пишет Тони Барбер. Он отмечает, что в России на смену поколениям, которые помнят экономический и социальный коллапс после распада СССР приходят молодые россияне, которые не знали другого правителя кроме Путина, причем некоторые из них «жаждут перемен».

