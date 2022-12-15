Путин: Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался
Расчет стран Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, против государства развернута беспрецедентная санкционная агрессия, которая нацелена на то, чтобы в кратчайшие сроки «смять экономику» страны, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию.
Ранее обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive заявил, что России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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