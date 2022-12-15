Путин: Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

По его словам, против государства развернута беспрецедентная санкционная агрессия, которая нацелена на то, чтобы в кратчайшие сроки «смять экономику» страны, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию.

Ранее обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive заявил, что России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим противника в ужас, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

