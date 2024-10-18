Путин: Работа БРИКС не направлена против кого-либо

Выступая на Деловом форуме БРИКС, он отметил, что задача у объединения одна: устойчивое развитие и процветание входящих в него стран.

«Мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу: обеспечивать позитивное движение вперёд, безопасность и - в конечном итоге - благосостояние граждан наших стран», - добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что БРИКС уже обогнала страны G7 в экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».