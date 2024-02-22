Путин проводит встречу с главой Татарстана Миннихановым
22 февраля 202412:42
Владимир Путин проводит встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает РИА Новости.
Президент прибыл в Казань накануне, где он принял участие в церемонии открытия «Игр будущего», а также встретился с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Республики Сербской.
В ходе встречи с главой Татарстана Путин в том числе поблагодарил Минниханова за помощь в организации соревнований, уточнили в пресс-службе Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru