Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в сочинской резиденции

Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Во вступительном слове российский лидер отметил, что Москва ведет активное сотрудничество с МАГАТЭ по многим направлениям.

Сегодня ранее руководитель МАГАТЭ провёл в Сочи переговоры с гендиректором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Гросси подчеркнул важность поддержки общей позиции в вопросе безопасного использования атомных технологий у России и агентства.