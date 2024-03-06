Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в сочинской резиденции

Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Во вступительном слове российский лидер отметил, что Москва ведет активное сотрудничество с МАГАТЭ по многим направлениям.

Сегодня ранее руководитель МАГАТЭ провёл в Сочи переговоры с гендиректором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. Гросси подчеркнул важность поддержки общей позиции в вопросе безопасного использования атомных технологий у России и агентства.

Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС нельзя обстреливать ни при каких условиях

Глава МАГАТЭ рассказал, что на встрече с Владимиром Путины поднимет тему Запорожской АЭС. По его словам, по итогам встреч с представителями «Росатома», министерства иностранных дел РФ и Минобороны получидл представление об обстановке вокруг ЗАЭС.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля Дмитрий Песков оценил как конструктивные отношения России и МАГАТЭ.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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