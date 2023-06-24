Беглов призвал общество сплотиться вокруг Путина

«Мы переживаем момент, когда только наша сплоченность вокруг президента гарантирует стабильность России. Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг лидера нации», - написал в своем обращении к жителям Петербурга Беглов.

Он добавил, что в нынешней ситуации все свои личные интересы следует отставить на второй план, и действовать в интересах Отечества.

«В такой единой и сильной стране, как Россия сегодня, мятеж обречен на провал. Вектор развития России, заданный Владимиром Владимировичем Путиным – мощнейший. Его не переломить!», - добавил губернатор.

Ранее Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, не считает нужным вводить военное положение в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

