Беглов призвал общество сплотиться вокруг Путина
24 июня 202314:50
Россия будет стабильной в случае сплоченности вокруг Владимир Путина, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.
«Мы переживаем момент, когда только наша сплоченность вокруг президента гарантирует стабильность России. Уже сейчас мы видим небывалое объединение всех общественных сил вокруг лидера нации», - написал в своем обращении к жителям Петербурга Беглов.
Он добавил, что в нынешней ситуации все свои личные интересы следует отставить на второй план, и действовать в интересах Отечества.
«В такой единой и сильной стране, как Россия сегодня, мятеж обречен на провал. Вектор развития России, заданный Владимиром Владимировичем Путиным – мощнейший. Его не переломить!», - добавил губернатор.
Ранее Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, не считает нужным вводить военное положение в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru