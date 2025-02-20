Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Уточняется, что российский лидер поблагодарил его за организацию российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Также оба лидера договорились продолжать взаимодействовать в рамках «ОПЕК+» ради поддержания стабильности нефтяного рынка.

Ранее Путин заявил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде и он оценивает их высоко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

