Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
20 февраля 202518:00
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.
Уточняется, что российский лидер поблагодарил его за организацию российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Также оба лидера договорились продолжать взаимодействовать в рамках «ОПЕК+» ради поддержания стабильности нефтяного рынка.
Ранее Путин заявил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде и он оценивает их высоко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru