Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Кремль.

Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, реализации крупных энергетических проектов, также обе стороны выразили настрой на расширение «традиционно дружественных и взаимовыгодных» связей.

«Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате», — указали в Кремле.

Кроме того, политики затронули ближневосточную проблематику.

Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой.

