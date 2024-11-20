Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что политики обсудили состояние и перспективы развития дружественных отношений двух стран в различных областях, а также обменялись мнениями по проблематике региона с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности в ЦАР.
«С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны», — подчеркнули в Кремле.
Туадера выразил признательность за разноплановую помощь республике, оказываемую Россией.
Ранее Владимир Путин впервые за два года провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru