Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что политики обсудили состояние и перспективы развития дружественных отношений двух стран в различных областях, а также обменялись мнениями по проблематике региона с акцентом на противодействие террористической угрозе и обеспечение стабильности в ЦАР.

«С российской стороны подтверждена готовность продолжить содействие ЦАР в вопросах укрепления национальной экономики, суверенитета и безопасности страны», — подчеркнули в Кремле.

Туадера выразил признательность за разноплановую помощь республике, оказываемую Россией.

Ранее Владимир Путин впервые за два года провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

