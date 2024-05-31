Путин и Лукашенко обсудили вопросы в связи с саммитом ШОС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что российский лидер выразил коллеге признательность за «теплый прием и гостеприимство» в ходе визита в Минск, состоявшегося на минувшей неделе. Политики указали, что переговоры придали существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Также Путин и Лукашенко обсудили ряд вопросов в связи с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в июле в Казахстане. Как ожидается, на встрече будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса страны-члена ШОС.

Ранее Владимир Путин встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, напоминает «Свободная пресса». Глава республики назвал Москву ключевым стратегическим партнером и союзником Ташкента.

