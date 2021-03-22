Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению взаимодействия с ЕС при встречной заинтересованности во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что стороны обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и использование вакцины «Спутник V», а также возможности урегулирования конфликта на линии соприкосновения Украины и ДНР.