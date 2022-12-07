Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах», — отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран отметили эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности нефтяного рынка в мире.
«В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — подчеркнули в Кремле.
Также Путин в ходе беседы поздравил Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днем образования ОАЭ.
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