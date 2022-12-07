Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран отметили эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности нефтяного рынка в мире.

«В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», — подчеркнули в Кремле.

Также Путин в ходе беседы поздравил Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днем образования ОАЭ.

