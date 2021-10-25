Путин провел телефонные переговоры с премьером Великобритании

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы стороны выразили обоюдное мнение, что, несмотря на «наличие известных проблем», России и Соединённому королевству следует «наладить взаимодействие по ряду направлений».

Кроме того, Путин и Джонсон обсудили климатическую проблематику, ситуацию в Афганистане и иранскую ядерную программу. Также российский лидер подробно изложил британскому премьеру подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах главы республики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВеликобританияРоссияБорис ДжонсонВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры