Путин провел телефонные переговоры с премьером Великобритании
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонной беседы стороны выразили обоюдное мнение, что, несмотря на «наличие известных проблем», России и Соединённому королевству следует «наладить взаимодействие по ряду направлений».
Кроме того, Путин и Джонсон обсудили климатическую проблематику, ситуацию в Афганистане и иранскую ядерную программу. Также российский лидер подробно изложил британскому премьеру подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах главы республики.
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