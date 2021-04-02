Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии и выразили готовность продолжать продуктивную совместную работу по всему комплексу союзнических отношений.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе, сотрудничество РФ и Белоруссии в борьбе с коронавирусом, отмечает «Свободная пресса».

По данным белорусских СМИ, лидеры двух стран также обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США, отмечает РИА ФАН.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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