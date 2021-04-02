Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия «испытывают беспрецедентное давление извне» и выступил за интеграцию на основе «независимости двух государств».

Об этом президент сказал в своем обращении по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщает «Белта».

По словам Лукашенко, подтверждением братских, дружественных и неразрывных отношений между двумя странами стало объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса.

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«Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне», - заявил он, отметив, что в такой ситуации консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все вызовы и угрозы.

Лукашенко добавил, что россияне и белорусы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусского государства, передает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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