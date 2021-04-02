Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия «испытывают беспрецедентное давление извне» и выступил за интеграцию на основе «независимости двух государств».
Об этом президент сказал в своем обращении по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщает «Белта».
По словам Лукашенко, подтверждением братских, дружественных и неразрывных отношений между двумя странами стало объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса.
«Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне», - заявил он, отметив, что в такой ситуации консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все вызовы и угрозы.
Лукашенко добавил, что россияне и белорусы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств.
На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусского государства, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Пожар охватил 1,6 тыс. кв. м. кардиоцентра в Благовещенске
- СМИ: на Тайване при крушении поезда погибли 40 человек
- Объем в водохранилищах Крыма сократился в 1,7 раза за год
- Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией
- Самолет ATR-72 в аэропорту Сургута наехал на Як-40
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru