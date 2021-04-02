Лукашенко заявил о давлении извне и призвал к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия «испытывают беспрецедентное давление извне» и выступил за интеграцию на основе «независимости двух государств».

Об этом президент сказал в своем обращении по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщает «Белта».

По словам Лукашенко, подтверждением братских, дружественных и неразрывных отношений между двумя странами стало объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса.