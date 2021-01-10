Путин провел совещание по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин накануне трехсторонней встречи в Москве с лидерами Армении и Азербайджана созвал совещание, на котором обсудил вопросы нагорно-карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Макроном вопросы переговоры по Карабаху 11 января

Проблематику выхода из военного конфликта участники совещания обсудили после анализа обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий.

Известно, что в совещании участвовали секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Встреча посвящена реализации соглашения, которое главы государств подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаНагорный КарабахВладимир Путин
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