Путин провел совещание по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Проблематику выхода из военного конфликта участники совещания обсудили после анализа обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий.

Известно, что в совещании участвовали секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Встреча посвящена реализации соглашения, которое главы государств подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года.

