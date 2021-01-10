Путин обсудил с Макроном вопросы переговоры по Карабаху 11 января

«В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», - сказано в официальном сообщении.

Макрон поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Он также отметил необходимость неотложной гуманитарной помощи «пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций».

Ранее стало известно, что в рамках трехсторонней встрече в Москве, посвященной реализации соглашения, которое лидеры трех стран подписали по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года, Путин планирует провести личные встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

