Путин провел с Трампом телефонные переговоры

По словам Сары Сандерс, пресс-секретаря Белого дома, президенты обсудили возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, положение дел в Венесуэле и КНДР, доклад по результатам расследования Мюллера.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, зачем в Москву приезжала главная критикесса России, советница президента США Фиона Хилл.

