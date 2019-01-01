Политика

Путин провел с Трампом телефонные переговоры

3 мая20:00

У президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялся телефонный разговор, сообщают РИА Новости.

Телефонная беседа длилась полтора часа. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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По словам Сары Сандерс, пресс-секретаря Белого дома, президенты обсудили возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, положение дел в Венесуэле и КНДР, доклад по результатам расследования Мюллера.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, зачем в Москву приезжала главная критикесса России, советница президента США Фиона Хилл.

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ФОТО: коллаж НСН
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампТелефонный Разговор

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