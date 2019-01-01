Трамп призвал разоружаться. Пойдут ли Россия и Китай на его условия?

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Он сказал об этом в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, он видел, что президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности помогать США с Северной Кореей. Трамп добавил, что избавиться от ядерного оружия должен также Китай. Накануне телеканал CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщил, что Трамп намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, который подразумевал бы участие в нем России и Китая.

В России согласны, что Китай должен участвовать в соглашении по ядерному оружию. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил НСН, что логично вести переговоры о разоружении с участием всех ядерных держав.

«Китай сегодня является серьезным игроком на международной арене. Страна ежегодно увеличивает оборонный бюджет на восемь процентов. За последние 10 лет он вырос до 178 млрд долларов США. Поэтому необходимо привлекать Китай к переговорам по вопросам ядерного разоружения. В них, в принципе, должны принимать участие все страны, которые обладают этим оружием. В противном случае — это утопия, самоубийство», — считает депутат.

А вот надо ли это самому Китаю? Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов заявил НСН, что Китай может не согласиться участвовать в новом договоре, разработкой которого будут заниматься США.