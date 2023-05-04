Путин провел первую встречу в Кремле после атаки дронов

Отмечается, что президент встретился с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Глава государства и министр обсудили экономическую ситуацию в России, в том числе систему поддержки предпринимательства, макроэкономические показатели и способы поощрения крупных вложений.

Путин пожелал услышать от Решетникова общие оценки состояния экономики и поддержки внутреннего спроса.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что специального обращения президента в свете атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

