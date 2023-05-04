Путин провел первую встречу в Кремле после атаки дронов
Российский лидер Владимир Путин провел первую после атаки дронов встречу в Кремле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил кремлевский пул агентства РИА Новости.
Отмечается, что президент встретился с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Глава государства и министр обсудили экономическую ситуацию в России, в том числе систему поддержки предпринимательства, макроэкономические показатели и способы поощрения крупных вложений.
Путин пожелал услышать от Решетникова общие оценки состояния экономики и поддержки внутреннего спроса.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что специального обращения президента в свете атаки беспилотников на Кремль не планируется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru