В МИД выразили уверенность, что за попытками терактов против Кремля стоит Украина, которая «давно и осознанно» применяет террористические методы в отношении гражданских объектов и мирного населения.

«Тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства, а особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что действия Киева подтверждают отсутствие стремления украинских властей к миру и дипломатическому урегулированию конфликта.

«Мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов ... должны осудить ... выходку киевского режима. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека», — добавили в ведомстве.

Москва оставляет за собой право на ответные меры после попыток терактов, которые будут соответствовать созданной Киевом угрозе.

