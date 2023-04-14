Министр обороны Китая 16-19 апреля посетит Россию

«Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом», — отмечается в сообщении на странице министерства в соцсети WeChat.

Китайский министр прибудет в Россию по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Ли Шанфу проведет переговоры с руководством Вооруженных сил России и посетит военно-учебные заведения, пишет RT.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Китай с государственным визитом, напоминает РИА ФАН. Поездка политика продлится до 15 апреля.

