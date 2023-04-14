Министр обороны Китая 16-19 апреля посетит Россию
Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель военного ведомства КНР Тань Кэфэй.
«Ли Шанфу 16-19 апреля посетит РФ с официальным визитом», — отмечается в сообщении на странице министерства в соцсети WeChat.
Китайский министр прибудет в Россию по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Ли Шанфу проведет переговоры с руководством Вооруженных сил России и посетит военно-учебные заведения, пишет RT.
Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Китай с государственным визитом, напоминает РИА ФАН. Поездка политика продлится до 15 апреля.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте
- Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР
- Министр обороны Китая 16-19 апреля посетит Россию
- СМИ: Костомаров уже может садиться без посторонней помощи
- Умер кинокритик Юрий Богомолов
- СМИ: Правоохранителей попросили проверить Стрелкова на предмет дискредитации ВС России
- СМИ: Подозреваемый в утечке данных Пентагона считал украинский конфликт «удручающим»
- В Армении отметили интенсивное развитие отношений с США
- Марочко: ВСУ при отступлении минируют Артемовск комбинированной взрывчаткой
- Володин обвинил западные страны в двойных стандартах и лицемерии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru