Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин провел по телефону переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе Саудовской Аравии.

По информации пресс-службы, лидеры стран обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. В частности, стороны условились о дальнейшем сотрудничестве в формате «ОПЕК плюс» для поддержания стабильного рынка нефти.

