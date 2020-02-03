Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии
3 февраля 202020:59
Российский президент Владимир Путин провел по телефону переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе Саудовской Аравии.
По информации пресс-службы, лидеры стран обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. В частности, стороны условились о дальнейшем сотрудничестве в формате «ОПЕК плюс» для поддержания стабильного рынка нефти.
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ФОТО: kremlin.ru
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