Путин проведёт заседание Госсовета на будущей неделе

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о предстоящем на будущей неделе «большом» Госсовете, который проведёт президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства, при этом, отказался назвать конкретно дату мероприятия. Он также не стал конкретизировать в каком формате оно пройдёт - дистанционном или очном.

Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов называл дату 22 декабря. Согласно его информации, заседание государственного и консультативно-совещательного органа планируется посвятить теме молодежной политики.

Уже сегодня Владимир Путин выступит с «объёмной и содержательной» речью на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил также Дмитрий Песков. На заседании будут подняты темы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций.

Ранее руководитель Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев написал научную статью про «образ будущего» России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», публикация интересна необычными метафорическими образами страны.

