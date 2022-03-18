Путин проведёт телефонный разговор с Макроном 18 марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 18 марта у Владимира Путина запланирован телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
По его словам, российский лидер уже пообщался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, также в планах совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
«Вечером у президента... разговор с Эммануэлем Макроном», - добавил представитель Кремля.
Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что Путин и Макрон ведут серьёзный и профессиональный диалог по ситуации вокруг Украины, сообщает RT.
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