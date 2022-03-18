Путин проведёт телефонный разговор с Макроном 18 марта

По его словам, российский лидер уже пообщался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, также в планах совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Вечером у президента... разговор с Эммануэлем Макроном», - добавил представитель Кремля.

Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что Путин и Макрон ведут серьёзный и профессиональный диалог по ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

