Путин проведет встречу с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Москве встречу с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена

Кроме того, президенты планируют обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».

В Кремле добавили, что Путин и Мирзиеев подпишут «весомый пакет двусторонних документов».

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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