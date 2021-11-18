Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Москве встречу с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудят ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, президенты планируют обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».
В Кремле добавили, что Путин и Мирзиеев подпишут «весомый пакет двусторонних документов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru