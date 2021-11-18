Путин проведет встречу с президентом Узбекистана

Кроме того, президенты планируют обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».

В Кремле добавили, что Путин и Мирзиеев подпишут «весомый пакет двусторонних документов».

