Путин проведет встречу с представителями общественных организаций инвалидов

Агентство отмечает, что президент проводит такие встречи каждый год. В 2019 году Путин в Сочи встречался с паралимпийцами, в том числе с руководителем Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. Как передает ТАСС, российский лидер редко употребляет слово "инвалид", так как многие из этих людей наделены "геройским духом".

На встрече также будет обсуждаться вопрос занятости людей с ограниченными возможностями. Путин ранее во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" утверждал, что число трудоустроенных инвалидов к 2025 году должно увеличиться в два раза и превысить 51%. от общего числа людей с ограниченными возможностями здоровья.

Международный день инвалидов был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Его целью является вызвать интерес к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году основной повесткой дня было вовлечение инвалидов в активную социальную жизнь.

