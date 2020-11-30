«Нет необходимости». Песков объяснил отсутствие новых мер поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса, сообщает РИА ФАН.
По словам представителя Кремля, помощь бизнесу будет обсуждаться властями при необходимости и «с учётом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать». Он добавил, что правительство находится в постоянном контакте с бизнесменами и в курсе проблем, которые «стоят на повестке дня».
Песков отметил, что весной ситуация была кардинально другая, поэтому был сформулирован и реализован набор мер поддержки. Сейчас же в них «нет необходимости». «Экономика продолжает функционировать», - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, по поручению Путина, продлил до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса. С инициативой продлить мораторий в целях поддержки малого бизнеса выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- «Нет необходимости». Песков объяснил отсутствие новых мер поддержки бизнеса
- Песков рассказал о поездке Путина в Тобольск
- Песков оценил последствия назначения Псаки представителем Белого дома
- Экс-министра здравоохранения Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве
- В Кремле опасаются дестабилизации в случае изменения статус-кво в Приднестровье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru