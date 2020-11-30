«Нет необходимости». Песков объяснил отсутствие новых мер поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса, сообщает РИА ФАН.

По словам представителя Кремля, помощь бизнесу будет обсуждаться властями при необходимости и «с учётом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать». Он добавил, что правительство находится в постоянном контакте с бизнесменами и в курсе проблем, которые «стоят на повестке дня».

Песков отметил, что весной ситуация была кардинально другая, поэтому был сформулирован и реализован набор мер поддержки. Сейчас же в них «нет необходимости». «Экономика продолжает функционировать», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, по поручению Путина, продлил до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса. С инициативой продлить мораторий в целях поддержки малого бизнеса выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

