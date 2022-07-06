Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 7 июля

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, встреча пройдет очно в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с руководством Государственной думы и лидерами фракций в ближайшие дни, напоминает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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