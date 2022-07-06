Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 7 июля
6 июля 202212:19
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, встреча пройдет очно в Кремле.
Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с руководством Государственной думы и лидерами фракций в ближайшие дни, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru