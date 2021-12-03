Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден готовы провести переговоры во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, переговоры, скорее всего, пройдут по видео-конференц-связи. Как отмечается, встреча ещё не подтверждена с американской стороны официально.
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что она может состояться до конца года.
Ранее в Белом доме прокомментировали возможную встречу лидер двух стран Джо Байдена и Владимира Путина. Как сообщила пресс-секретарь американского президента, вашингтонская администрация находятся в контакте с российскими должностными лицами «на ряде уровней».
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