Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден готовы провести переговоры во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, переговоры, скорее всего, пройдут по видео-конференц-связи. Как отмечается, встреча ещё не подтверждена с американской стороны официально.

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что она может состояться до конца года.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможную встречу лидер двух стран Джо Байдена и Владимира Путина. Как сообщила пресс-секретарь американского президента, вашингтонская администрация находятся в контакте с российскими должностными лицами «на ряде уровней».