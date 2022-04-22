Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета

Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по украинскому кризису

«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель», - подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентами Алжира и Палестины Абдельмаджидом Теббуном и Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили в том числе обострение в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры