Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета
Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель», - подчеркнул представитель Кремля.
В понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентами Алжира и Палестины Абдельмаджидом Теббуном и Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили в том числе обострение в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины.
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