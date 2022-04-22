Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета

«У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель», - подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентами Алжира и Палестины Абдельмаджидом Теббуном и Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили в том числе обострение в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины.

