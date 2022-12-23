Путин проведет совещание по обеспечению потребностей спецоперации
Российский лидер Владимир Путин 23 декабря в Туле ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса, а также проведет совещание по обеспечению потребностей специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что будут обсуждаться вопросы потребностей Вооруженных сил в вооружениях и специальной военной технике. По словам Пескова, Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.
Ранее Владимир Путин заявлял, что снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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