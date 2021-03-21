Путин проведет совещание о наращивание производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе запланировал совещание по вопросу наращивания производства отечественных вакцин, сообщает телеканал «Россия 1».
Также в планах главы государства – встреча с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.
Еще одна ближайшая встреча намечена у президента с членами наблюдательного совета проекта «Россия — страна возможностей», сообщает РИА Новости.
Выходные перед рабочей неделей президент проводит с министром обороны России Сергеем Шойгу в тайге. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, они совершают пешие прогулки и катаются в Сибири на вездеходе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru