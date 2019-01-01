Политика

Путин проведет «прямую линию» с россиянами

20 июня00:30

Президент России Владимир Путин в седнацатый раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. Прямая линия с главой государства начнется в полдень по московскому времени, сообщает ТАСС.

Вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно с помощью различных средств связи и на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром Путиным