Политика
Вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно с помощью различных средств связи и на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
Путин проведет «прямую линию» с россиянами
20 июня00:30
Президент России Владимир Путин в седнацатый раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. Прямая линия с главой государства начнется в полдень по московскому времени, сообщает ТАСС.
Вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно с помощью различных средств связи и на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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