Путин проведет «прямую линию» с россиянами

Президент России Владимир Путин в седнацатый раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. Прямая линия с главой государства начнется в полдень по московскому времени, сообщает ТАСС.

Вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно с помощью различных средств связи и на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

