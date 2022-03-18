Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«В течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков добавил, что темы, которые будут рассмотрены на совещании, сообщит сам президент или его пресс-служба.

Предыдущее совещание Путина с постоянными членами Совбеза прошло 11 марта в режиме видеоконференции.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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