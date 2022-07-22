Путин проведет 22 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 22 июля Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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По его словам, другие мероприятия, намеченные на пятницу, будут непубличными.

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства обсудил текущую ситуацию в регионах страны.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир ПутинДмитрий Песков
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