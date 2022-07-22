Путин проведет 22 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну ЦБ понизил ключевую ставку до 8% Путин поручил сделать ставку по льготной ипотеке меньше 7% Прокурор требует приговорить устроившего взрыв в гимназии в Серпухове к 14 годам колонии Суд во Владивостоке оштрафовал депутата Заксобрания, который призывал остановить спецоперацию В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения