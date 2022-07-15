Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 15 июля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает ТАСС.
По его словам, оно состоится «в середине дня или во второй половине дня», всё будет зависеть от других мероприятий.
«Другие встречи носят служебный характер, не будут освещаться публично», - добавил представитель Кремля.
Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Путин в ходе визита в Иран планирует встретиться с верховным лидером страны Али Хаменеи, сообщает RT.
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