Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

По его словам, оно состоится «в середине дня или во второй половине дня», всё будет зависеть от других мероприятий.

«Другие встречи носят служебный характер, не будут освещаться публично», - добавил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Путин в ходе визита в Иран планирует встретиться с верховным лидером страны Али Хаменеи, сообщает RT.