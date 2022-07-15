Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 15 июля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает ТАСС.

Путин встретится в Тегеране с Эрдоганом и Раиси

По его словам, оно состоится «в середине дня или во второй половине дня», всё будет зависеть от других мероприятий.

«Другие встречи носят служебный характер, не будут освещаться публично», - добавил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Путин в ходе визита в Иран планирует встретиться с верховным лидером страны Али Хаменеи, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСовбез РФ
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