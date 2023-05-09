Путин: Против России вновь развязана война

Глава государства выступил с речью на параде Победы на Красной площади. Путин подчеркнул, что против страны «развязана настоящая война». Однако Россия дала отпор международному терроризму; страна защитит население Донбасса и обеспечит собственную безопасность.

При этом российский лидер отметил, что для РФ нет недружественных и враждебных народов на Западе или Востоке, пишет RT.

