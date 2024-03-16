Путин проголосовал онлайн на президентских выборах

Кандидат в президенты, действующий лидер страны Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах главы государства. Об этом сообщили в Кремле.

Песков рассказал, что проголосовал онлайн на выборах президента

«Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании», — отмечается в сообщении.

Как пишет ТАСС, Путин неоднократно пользовался возможностью проголосовать онлайн. Уже несколько лет президент участвует дистанционно в едином дне голосования.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта, в них впервые используется онлайн-голосование.

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ФОТО: kremlin.ru
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