Путин проголосовал онлайн на президентских выборах
16 марта 202402:39
Кандидат в президенты, действующий лидер страны Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах главы государства. Об этом сообщили в Кремле.
«Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании», — отмечается в сообщении.
Как пишет ТАСС, Путин неоднократно пользовался возможностью проголосовать онлайн. Уже несколько лет президент участвует дистанционно в едином дне голосования.
Выборы президента РФ проходят 15-17 марта, в них впервые используется онлайн-голосование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru